Жители Тюмени могут ездить со скидкой до конца года

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Сэкономить на проезде жители и гости города смогут в городском транспорте, оборудованном устройствами для приема банковских карт. Скидка составит 6 рублей. Акция действует до 31 декабря 2020 года.

Алгоритм простой. Если у вас обычная карта «Мир», ее необходимо вставить ее в POS-терминал у кондуктора или водителя. А если вы пользуетесь бесконтактной картой «Мир», то ее достаточно на несколько секунд приложить к терминалу в общественном транспорте. В обоих случаях сумма разовой поездки спишется с карты уже со скидкой.

– В Тюменской области выпущено более 2,2 млн карт «Мир», многие из которых являются бесконтактными. При этом привычка платить в одно касание уже не один год является частью повседневной жизни многих жителей России. Это удобный, безопасный и технологичный способ оплаты проезда в городском транспорте, особенно актуальный в текущей ситуации. Мы надеемся, что наша акция не только поможет жителям города сэкономить денежные средства, но также в текущих условиях обезопасит их за счет сокращения прямого контакта с различными поверхностями, – говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Акция запущена совместно с Газпромбанком, а также с оператором перевозок АО «ТТС» и местными перевозчиками, которые уже реализовали прием банковских карт на транспорте, при поддержке администрации города Тюмени.

Указанная скидка в общественном транспорте применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту. Если ваша карта не является бесконтактной, вы можете обратиться в свой банк для ее перевыпуска.

КСТАТИ

Привяжи карту к телефону

Не меньше, а иногда и больше возможностей предоставляет мобильное приложение Mir Pay. Его можно установить на свой смартфон и с его помощью совершать любые покупки. Для этого нужно привязать к приложению свою карту «Мир» (это позволяют делать более 60 банков). Но есть одно техническое ограничение: смартфон должен быть на базе ОС Android от версии 6.0 и выше. И обязательно с поддержкой NFC (ближняя бесконтактная связь).

Как уверяют эксперты, такой способ оплаты безопасен со всех сторон. Во-первых, оплата происходит бесконтактным способом, что важно во время пандемии. Во-вторых, данные карты никто не сможет перехватить. Реквизиты не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом одноразовый цифровой код – токен.

СПРАВКА «КП»

«Мир» – это национальная платежная система. Карту выпускает 151 российский банк, включая крупнейшие. Ее принимают на всей территории страны – в любых пунктах, где есть возможность безналичной оплаты. Ассортимент карт при этом тоже большой. Есть варианты с бесплатным обслуживанием и повышенным кешбэком. Выбрать подходящий банк и тариф можно на сайте www.mironline.ru.

По карте «Мир» предоставляется множество скидок и различных бонусов. Подробные условия всех действующих акций для держателей карт национальной платежной системы можно посмотреть на официальном сайте www.privetmir.ru. Там же нужно обязательно зарегистрировать карту, чтобы пользоваться всеми бонусами.