Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 22 декабря 2020 года: обнаружен новый очаг COVID-19

В Тюменской области обнаружен новый очаг COVID-19. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 169 и составило 21 753 человека.

Всего зараженных: 21 753.

Количество смертей: 180.

Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки зарегистрировано 169 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 21753), 154 человека выздоровели (за весь период – 20387), восемь детей заболели (из общего числа заболевших), 15 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 6 667 человек остаются под медицинским наблюдением, 818 человек находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина, 54 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 180 пациентов с коронавирусом.

В Тюменской области выявили новый очаг коронавируса. При этом два удалось ликвидировать – в ярковском и исетском домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Местное управление Роспотребнадзора связывает это с качественно проведенными противоэпидемическими мероприятиями.

За последние сутки в России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 493 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 705 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 877 727 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 51 351 летальный исход, выздоровели 2 295 362 человека.