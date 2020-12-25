В Тюмени обсудили, как пройдут новогодние праздники в условиях пандемии. Круглый стол в формате онлайн состоялся на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном». Эксперты рассказали, стоит ли тюменцам ожидать ужесточения ограничительных мер и как защитить себя от риска заражения COVID-19.На волнующие горожан вопросы ответили руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров и директор департамента культуры администрации города Тюмени Ирина Алексеева.Участники отметили, что регион активно готовится к праздникам и, несмотря на пандемию, тюменцев ждет большое количество праздничных мероприятий. Все торжества пройдут с соблюдением мер, предписанных профилактикой заболеваемости коронавирусом.– Праздничные мероприятия уже идут. Тюменцам предложены как мероприятия в традиционном офлайн-формате, так и в режиме онлайн на платформах учреждений культуры в социальных сетях, а также на официальных интернет-ресурсах и сайте фабрикаволшебства.рф. Последний должен стать путеводителем для жителей областного центра и гостей города, желающих организовать свой досуг, – пояснила директор департамента культуры администрации города Тюмени Ирина Алексеева.По ее словам, начиная с сегодняшнего дня по 30 декабря и со 2 по 10 января в парках и скверах города, оснащенных сценическими площадками, пройдут небольшие новогодние концерты творческих коллективов ЦКиТ «Тюмень», ДК «Поиск», Центра русской культуры. Шесть бригад выступят на 39 площадках во всех административных округах города.Праздничными локациями станут Цветной бульвар, площадь 400-летия Тюмени, ЖК «Звёздный городок», Сказочный бульвар, скверы Льва Ровнина и Якова Неумоева, Масловский взвоз, Гилевская роща и другие.– 26 декабря в 18.00 на телеканале «Тюменское время» состоится трансляция открытия главной елки «Город зажигает огни». Дед Мороз и Снегурочка зажгут огни на елке на площади. А мы предлагаем горожанам остаться дома и вместе с нами зажечь огни на своей елочке, – сказала Ирина Алексеева.В этот же день на площади 400-летия Тюмени начнет работу резиденция Деда Мороза. Она откроется в 12 часов и будет готова принимать гостей до 19 часов. С 27 по 31 декабря резиденция будет открыта с 15.00 до 19.00, со 2 по 10 января с 12.00 до 19.00, с 11 по 14 января с 15.00 до 19.00. Уточнить время работы можно на сайте фабрикаволшебства.рф и на сайте департамента культуры города Тюмени.На усиленный режим работы перед новогодними праздниками переходят и тюменские предприятия торговли. Как отметил руководитель департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров, все крупные ТРЦ продлевают работу на один час и будут открыты для покупателей до 23.00. Но еще дальше пошли гипермаркеты: в предновогодние дни для того, чтобы избежать ажиотажа, они перешли на круглосуточный режим работы.– Сделано это для того, чтобы рассредоточить покупательский трафик, избежать риска возникновения очередей. Но 31 декабря магазины закроются на час раньше. Что касается 1 января, в первый день года у большинства торговых центров выходной. Однако продуктовые гипермаркеты и супермаркеты, которые расположены на их территории, работать будут. Правда, откроются они немного позже обычного, – подчеркнул Александр Сидоров.Он пояснил, что в ведении департамента потребительского рынка находятся все объекты торговли, предприятия общественного питания, сфера бытовых услуг, организации туристической отрасли. В регионе действуют порядка 20 тысяч таких объектов. Из них более 10 тысяч – в сфере торговли, более 3 тысяч приходится на общественное питание.– В этом году в связи с пандемией коронавируса и бизнес, и потребители столкнулись с введением ограничений деятельности предприятий, с обеспечением требований по соблюдению санаторно-эпидемиологических норм. Поступило более 1000 письменных и свыше 4000 устных обращений, – рассказал Александр Сидоров.По его словам, бизнес чаще всего обращался за разъяснением тех ограничительных мер, которые введены в отношении их отраслей, за получением информации по формам господдержки. В структуре обращений потребителей преобладают жалобы на нарушение графиков уборки помещений торговых объектов, на работу без масок, нарушение режима работы предприятий общественного питания после 23 часов.– Ежедневно проводим проверки с надзорными ведомствами. Все жалобы, которые поступают, включаются в планы контрольных мероприятий, и все эти факты проверяются, – заверил Александр Сидоров, добавив, что для кафе и ресторанов режим работа до 23 часов сохранится и в период новогодних каникул.В свою очередь руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, рассказала, что Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны и утверждены главным государственным санитарным врачом РФ 22 декабря 2020 года методические рекомендации «Противоэпидемические мероприятия в период новогодних праздников». Праздничные мероприятия более безопасно проводить на открытом воздухе, а не в помещении. При этом количество участников организованных и массовых уличных мероприятий рекомендуется сократить до 50 человек.– Очень важно в эти дни не допустить увеличения числа заболевших. Поэтому хочу обратиться к тюменцам с просьбой соблюдать меры предосторожности: соблюдайте дистанцию, носите маски и старайтесь избегать мест большого скопления людей. Только в этом случае мы сможем прожить эти праздничные дни весело и безопасно, – отметила Галина Шарухо.Спикер добавила, что, в целях противодействия дальнейшему распространению вируса среди верующих, в период празднования Нового года и Рождества Христова, необходимо обратить внимание на проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий на территориях, подведомственных Русской Православной Церкви и организациям других конфессий.– В Тюменской области также стартовала вакцинация от COVID-19. Привиться можно в своей поликлинике по месту жительства, оставив заявку, и сделать это бесплатно. Начавшаяся в регионе вакцинация положительно скажется на эпидемиологической ситуации и позволит снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией, – выразила уверенность Галина Шарухо.