«Я живу не свою жизнь», – такой вывод в кабинете психолога делают люди, которых в юности настоятельно направляли родители в выборе профессии. Когда-то в них вложили средства и силы, их мотивировали, мотивировали и еще сильнее мотивировали быть успешными, хорошо зарабатывать, жить в достатке. И вот у человека вроде бы все есть, а он сидит с потухшим взглядом – несчастный, без цели в жизни, с дырой в душе: «Я не знаю, как жить дальше…».Если вы когда-нибудь задавались вопросом, о чем люди разговаривают с психологом, то это один из примеров бесед, который привела тюменский педагог, психолог, специалист по воспитанию и развитию детей, детско-родительским отношениям, преподаватель АНО ДПО «Академия психологической практики» Марина Дунайцева. Она и сама это проходила…– В своей профессии я уже 13 лет. Но психологом стала не сразу: пять лет училась в ТюмГУ по специальности «Менеджмент и управление маркетингом», получила красный диплом. После вуза работала маркетологом, была начальником отдела. Только вот смысла во всем этом не хватало. Хотелось делать что-то большое, важное… После рождения ребенка чувство, что я не на своем месте, усилилось. И после консультации со специалистом, я кардинально изменила свою жизнь: получила второе образование, ушла с высокооплачиваемой перспективной работы в никуда, за мечтой, и ни разу об этом не пожалела.По опыту своей практики Марина приводит статистику: половина клиентов идут к психологу с проблемами во взаимоотношениях, а другие 50% приходят с запросом «Жизнь не радует, на работу хожу как на каторгу, не знаю, чего хочу…». В процессе консультации такой человек часто приходит к выводу «Я выбрал не ту профессию».По мнению эксперта, в выборе профессии наиболее эффективна модель Климова, основанная на стыке трех базовых составляющих «хочу», «могу», «надо»: чем человек хочет заниматься, что он может делать (в силу своих способностей, навыков, уровня здоровья) и что востребовано на рынке труда.При этом подготовка к выбору будущей профессии начинается еще в дошкольном возрасте. Это происходит в сюжетно-ролевых играх, когда ребенок примеряет на себя разные роли, профессии. Постепенно, в процессе воспитания и развития, ребенок пробует себя в разных видах деятельности, учится самостоятельности, ответственности, самоорганизации, умению слышать себя, свои желания – тому, что поможет определиться, когда придет время.Эксперт выделила семь советов, как сделать верный выбор профессии.1. Главный совет – решение о выборе профессии важно принимать самостоятельно!Психолог в своем кабинете не раз слышала истории людей, которые выбрали специальность по настоянию родителей, а закончив вуз, бросали полученный диплом на стол и шли заниматься тем, чем хотели. Некоторые ни дня не работали по выбранной родителями специальности, зато долгое время носили в себе обиду за потраченное зря время.Выбрать профессию человек должен самостоятельно. Мы готовы нести ответственность только за те решения, которые приняли сами, где у нас была возможность сделать свободный выбор – пояснила Марина Дунайцева.2. Не стоит выбирать профессию «за компанию».Истории, когда две подружки идут вместе учиться, чтобы не расставаться после школы, - не редкость. Или же парень выбирает специальность, следуя в тот же вуз, куда поступила возлюбленная…По словам Марины, такое хождение друг за дружкой в будущем может привести к разочарованию. При выборе профессии лучше ориентироваться на собственные желания и способности, нежели привязанности.3. При выборе не ставить на первое место престижную или высокооплачиваемую работу.Неверно делать выбор профессии, погнавшись только лишь за престижем или деньгами, утверждает психолог:– Деньги – это здорово, но, если ты при этом несчастен, занимаешься не тем, чем хочешь, рано или поздно наступит кризис. Если профессия нелюбимая и человек выбрал ее исключительно из-за высокой оплаты, то однажды просто не хватит энергии, не будет сил ходить на работу. В какой-то момент тело отказывает тело.К примеру, у Марины была клиентка, которая настолько не хотела ходить на работу, что сломала ногу в двух местах! Так она получила двухмесячный больничный.– Все выглядит как случайность, но начинаем разбираться и выясняется, что человек сделал все, чтобы получить желаемое – не ходить на работу, – пояснила психолог.4. Чтобы определить сферу своих интересов, способности, нужно пробовать себя в разных видах деятельности.Этот совет направлен подросткам, но он полезен и родителям. По словам Марины Дунайцевой, родители часто обращаются с вопросом: как определить склонности и таланты ребенка? Как направить ребенка?– Чтобы понять, к чему именно лежит душа ребенка, важно пробовать! Здесь поможет только практика, – уверяет специалист. – Совет родителям: создайте для ребенка условия, чтобы он мог познакомиться с разными видами деятельности, понять, что ему ближе.Почувствуйте разницу, родители! «Направлять ребенка» не нужно, так как это манипуляция. Любое давление не только отталкивает ребёнка, но и мешает ему брать на себя ответственность, потому что «так решили мама и папа».Специалист отмечает еще одну особенность, которую замечает при общении с подростками. Часто родители так увлечены развитием своих детей, что забывают заботиться об их здоровье... Школьник начитан, увлекается робототехникой, ходит в музыкалку, а еще… в очках и со сколиозом. А грезилось парню быть капитаном космического корабля!– Недавно у меня были девочки, 14 и 15 лет. У одной зрение -6,5, у другой осанка страдает. И это уже ограничивает девчонок в выборе определенных профессии. Для некоторых специальностей прописаны требования по здоровью и кому-то из ребят имеющиеся уже проблемы сузят круг выбора профессий. Я рекомендую родителям, наряду с созданием возможностей для разностороннего развития детей, заботиться об их здоровье, вовремя проходить профилактические осмотры, а прежде чем выбирать профессию, оценить уровень здоровья ребенка.5. Не стараться сделать выбор на всю жизнь.К вопросу выбора профессии сегодня важно подходить иначе, чем 20-30 лет назад. Раньше чаще всего человек получал образование и строил карьеру, работая всю жизнь на одном месте. Теперь это скорее исключение - утверждает специалист. День сегодняшний диктует быть гибким, уметь адаптироваться к переменам, быть готовым осваивать новые навыки и компетенции - это поможет найти своё место в меняющемся мире. В наше время человек за свою жизнь может сменить несколько профессий, уверяет Марина Дунайцева.– Пытаться выбрать профессию одну на всю жизнь – эта мысль вызывает много напряжения и у самого подростка, и у родителей. Мамы и папы торопят ребенка с выбором и завышают его важность, – отметила эксперт. Вместо этого стоит ориентироваться на текущую ситуацию, при этом быть готовым к переменам.6. Не бояться совершить ошибку.А вот завышать значимость этого первого серьезного в жизни ребенка решения вовсе не нужно. Как правило, подросток не задумывается о выборе профессии до девятого класса, если только родители не подгоняют: «Надо! Пора!». Это давление формирует у подростка страх совершить ошибку, подвести папу и маму. Родителей можно понять: стоимость образования велика и хочется гарантий, что вложенные средства и силы не будут потрачены зря. По словам Марины Дунайцевой, стоит освободить ребенка от своих ожиданий.– Развитие начинается в точке покоя. Только когда ребёнок чувствует себя в безопасности, когда он знает, что его выбор примут, а если вдруг что-то пойдёт не так - поддержат, тогда он может принимать решение свободно. Не из страха, а по зову души. По данным Роструда только 27% россиян работают по своей специальности. Получается, что 73% – это как раз те люди, которые делали выбор на всю жизнь, но отучившись, по разным причинам не стали работать в этой профессии. Я придерживаюсь мнения, что ошибок в выборе профессии, не существует. Любая ошибка – это ценный опыт, который важно было получить на определённом этапе развития.7. Не пренебрегать самообразованием.«Высшее образование – гарант успеха». А так ли это в XXI веке? Сегодня это убеждение устарело, подтверждение тому – список самых богатых людей в мире (ТОП-100 по версии журнала Forbes), 25 из них не имеют высшего образования.– В наше время высшее образование не дает гарантию высокого заработка и профессиональной реализации. Гораздо важнее найти дело по душе, которое приносит пользу другим людям. Тогда будут и деньги и удовлетворение от любимой работы. Для этого не обязательно учиться в университете. Сейчас есть прекрасные ссузы, которые позволяют освоить специальности, востребованные на рынке труда, и другие варианты получения образования, чтобы получить старт во взрослую жизнь, – рекомендует Марина Дунайцева.По ее словам, куда ценнее – самообразование. Какую бы профессию не выбрал человек, навык самообразования сложно переоценить. Готовность развиваться, приобретать новые знания, совершенствовать свои навыки, расти как специалист – необходимое условие успеха.МНЕНИЕ «ЗА»Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова высказалась с точки зрения человека, который занимается общественной деятельностью и помогает подросткам с профориентацией, а также как мама троих дочек. По ее словам, в подростковом возрасте детям важна наставническая помощь, чтобы понять, чем ребенок хочет заниматься в жизни.– У нас классные дети, они очень умные. Что бы они не говорили, какие бы конфликты поколений не возникали, у наших детей много компетенций (этого слова в наше время не было). Они гораздо быстрее реагируют на вызовы современности. Многие дети уже имеют свои цели, наша задача только помочь, но не в коем случае не решать за них и не заставлять, – считает Елена Кашкарова.Выходит, в выборе профессии труднее приходится не ребенку, а мамам и папам, которым порой сложно отказаться от родительских амбиций. Спикер парламента подтверждает это, ссылаясь на свой опыт работы.– Бывает, через ребенка родители пытаются реализовать несбывшиеся мечты, компенсировать таким образом свои планы. Я благодарна своим родителям за то, что они в свое время отпустили меня в свободное плавание. Тактика была: «Твоя жизнь – то, что ты хочешь, то и делай». Я закончила школу в 16 лет. Понятно, что было сложно определиться с профессией. Подавала документы в университет одна. Шла на одну специальность, а когда набрала высший балл, поняла, что могу перевестись на другую. Это было в приемной комиссии, ходила я туда одна, мобильных телефонов тогда не было. Я сама переписала заявление и уже дома маму поставила пред фактом: «Я поменяла специальность», – вспоминает Кашкарова. – В моей семье примерно такие же принципы. Я могу посоветовать, но окончательное решение за моими детьми.