Тюменка Наталья Стрельникова снова появилась в реалити-шоу «Пацанки». Девушка с другими выбывшими одноклассницами пришла в гости к финалисткам и высказала свое мнение о гонке за победу.– Честно говоря, на месте Ксюши должна была бы я сидеть. У меня были проблемы серьезнее, и я меняюсь, – высказала претензии к финалистке шоу Ксении Прокофьевой тюменка.«Наехала» девушка и на другую участницу. По мнению Стрельниковой, не достойна места в финале Костья Каспер. Наташа считает, что эта финалистка она выглядит недостаточно женственно.– Босяцкая поза, пальцы веером, сопли пузырем, зубы шифером. Да знаете что? Как говорят у нас в Тюмени, флаг тебе в руки и колокольчик на шею. Ну чтоб слышно было, кто идет, – высказалась Наташа.Финалистки выслушали критику и от других одноклассниц, выбывших из шоу. А в конце выпуска девицы пришли на выпускной бал Школы леди. На нем участницам заявили, что решили основать еще одну премию – серебряную брошь Школы леди. Ее вручат одной из участниц, которая покинула шоу ранее, но не вернулась к прошлой жизни, а продолжила работу над собой. Так Наташа снова стала претенденткой на победу в номинации в пятом сезоне шоу «Пацанки». Взяла ли титул тюменка, зрители узнают в заключительном выпуске, сегодня в 19:00.Напомним, Наталья Стрельникова – 28-летняя тюменка, которая в прошлом отбывала срок за криминальные действия в составе ОПГ. Наташа покинула «Школу леди» на четвертой неделе, не справившись с пристрастием к алкоголю. Сейчас девушка живет в Москве, ведет свой Instagram, активно общается с подписчиками, рассказывает о прошлых переживаниях, а также делится тем, как она самостоятельно продолжает свое преображение. После съемок финального выпуска «Пацанок» Наташа опубликовала пост:– Вот все и закончилось. Немного жаль, это было весьма увлекательно. Рада, что мне дали шанс поучаствовать в этом реалити-шоу. Благодаря ему у меня есть вы, мои подписчики, которые поддерживают меня, верят в меня и любят. Спасибо проекту «Пацанки» и, конечно, каждому из вас за ваше тепло, что вы дарите мне каждый день!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШоу «Пацанки»: экс-участница Наташа Стрельникова вернулась, но только на один выпускКак и где теперь живет Наташа из «Пацанок»? (подробнее)Тюменка Наталья Стрельникова покинула шоу «Пацанки»: девушку выгнали за пьянкуНаташа продержалась в реалити-шоу всего четыре недели (подробнее)«На вид я лялька»: тюменка с криминальным прошлым стала участницей пятого сезона шоу «Пацанки»Наталья Стрельникова пришла на проект ради дочери (подробнее)«Мать сказала, что я ей не нужна»: дебоширка из Салехарда примет участие в четвёртом сезоне шоу «Пацанки»Яна Венгерская не даст своим «подругам» спуску (подробнее)