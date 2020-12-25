На трассе Курган – Тюмень произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. В Исетском районе столкнулись автомобили Hyundai и УАЗ. В результате автоаварии пострадали семь человек, в том числе и дети-подростки.– По предварительным данным, водитель иномарки, который двигался со стороны Курганской области, выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественным автомобилем, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.В ведомстве уточнили, что в дорожном инциденте пострадали водитель и две пассажирки южнокорейской легковушки, а также две девочки-подростка. Травмы также получили водитель и пассажир отечественного автомобиля. В настоящее время автоинспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП.Напомним, что в ночь на 25 декабря в Скопинском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса «Москва - Волгоград». Первое сообщение о трагической аварии поступило в 03:05. Позже стало известно, что в аварии пострадали 11 человек и в том числе пятеро детей. Сильно пострадал мальчик, на вид которому не больше десяти лет. Ребенку оторвало руку, осталась только треть плеча. Один из четырех погибших в смертельной аварии на территории Рязанской области является гражданином ГрецииРанее \\"Комсомольская правда - Тюмень\\" писала, что 23 декабря, на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск, которую в народе именуют «трассой смерти», произошло страшное ДТП. В аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей, все они являются членами одной семьи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа трассе под Рязанью перевернулся рейсовый автобус: погибли четыре человекаСмертельное ДТП произошло в Скопинском районе (подробнее)Пострадавшему в ДТП с автобусом ребенку оторвало рукуМальчик находится в крайне тяжелом состоянии в ОДКБ (подробнее)Жертвой аварии в рязанском регионе стал гражданин ГрецииВ Волгограде опубликовали точные данные погибших (подробнее)Семья из четырех человек погибла на «трассе смерти» в Тюменской областиГлава семейства от удара вылетел из автомобиля (подробнее)