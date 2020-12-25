Александр Моор объявил нерабочим днем 31 декабря в Тюменской области. Распоряжение глава региона подписал сегодня, 25 декабря.«Поддержал инициативу президента нашей страны Владимира Путина и партии «Единая Россия», а также многочисленные обращения ко мне тюменцев в социальных сетях. Поэтому подписал сейчас распоряжение, в котором всем работодателям региона рекомендовано объявить 31 декабря нерабочим днем с сохранением зарплаты. С наступающим Новым Годом, земляки!», – поздравил губернатор на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».Ранее 31 декабря был объявлен выходным днем и в Ханты-Мансийском автономном округе . Соответствующее распоряжение подписала накануне, 24 декабря, губернатор Югры Наталья Комарова. Правда, некоторым придется этот день отработать: 26 декабря (в субботу) работать будут люди, которые занимают государственные должности, и работники подведомственных учреждений.Напомним, российский президент Владимир Путин поддержал предложение сделать 31 декабря выходным днем для граждан. Ранее с таким предложением на заседании Госсовета выступил лидер фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Югре 31 декабря 2020 объявлен выходным днемРаспоряжение подписала губернатор Наталья Комарова (подробнее)Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днемРоссийский политик положительно отреагировал на предложение \\"Единой России\\" (подробнее)