Какую часть мира я буду профессионально менять? Именно этот вопрос должен стать во главе при выборе профессии, убежден независимый консультант в области профессиональной ориентации Леонид Захаров. Эксперт пояснил, какие возможности для самоопределения есть в Тюменской области.– Глобальная задача: пойми, чего ты хочешь, а потом пойми, как этого добиться. Отрасль профориентации уже уходит от понятия профессия. Останутся направления обучения, профессиональные компетенции и их индивидуальные конфигурации, – считает Леонид Захаров.Нынешний профессионал пользуется множеством компетенций. При этом какая-то часть может быть не востребована, другая нуждается в срочном обучении. Например, промышленная сфера требует постоянного повышения квалификации работников, чтобы он был в курсе новых технологий, которые сегодня активно развиваются. Иными словами, необходим постоянный добор компетенций.Зная это, до 40% учащихся школьников хотят после девятого класса уйти в колледж, утверждает Леонид Захаров. Ребята понимают, это выгоднее – они могут получить профессию, а уже работая на предприятии, доучиваться, получать необходимые компетенции.– Дети понимают, что это лучше. Причем вы сильно удивитесь, как сегодня возрос проходной балл в колледж. Если средний балл аттестата 4,3, то выбор не очень большой, куда с такими баллами можно пройти, – рассказал Леонид Захаров.Когда школьнику пора самоопределяться в профессии?По словам эксперта, школьник должен созреть к студенчеству. На это его должны подтолкнуть внутренние и внешние факторы.– Внешние причины создают школа и общество в девятом классе. Именно тогда школьнику нужно определиться с профильными предметами и уйти после девятого класса либо остаться в школе. А к этому моменту у него должна появиться потребность: «Я созрел к более серьезным вещам», – поясняет Захаров. – Более того, самые продвинутые и продуманные, а как правило это те дети, которые сидят на задней парте, быстрее приспосабливаются к жизни и считают, что школа их в чем-то начинает сдерживать. Они понимают, что статус студента тоже промежуточный, а после можно будет строить жизнь как я хочу, а не как за меня решают.Как не странно, но исполнительным в школе детям, «пятерышникам» и «хорошистам», тяжелее определиться в жизни. Эти ребята привыкли выполнять поставленные задачи, а ведь взрослым приходится решать все самому.Человек готов к взрослой жизни, когда у него сложилась картина мира. Как определить, что у ребенка появилось представление о взрослом мире? Меняется тип мышления с бытового, поверхностного, на сущностное, научное. Горизонт планирования рассчитан больше, чем на два года. Подросток видит перспективу, может рассмотреть несколько вариантов развития событий, умеет конструировать план решения цели разными способами. А также принимает ответственность за свои действия и бездействия.Как определиться, на кого пойти учиться?В этом тюменским ребятам с 2014 года помогает определиться Центр профессиональной ориентации. Леонид Захаров стоял у истоков его создания, два года был его руководителем, а затем заместителем начальника отдела профессиональной ориентации граждан. По его словам, идея создания уникального Центра прибыла из Кореи. После изучения необычного тогда для нашей страны метода профориентации, в регионе была создана областная межведомственная целевая программа по профориентации населения, проект профинансировали. Здание на ул. Республики 204б, корпус 2, которое находится по соседству с Центром занятости населения, капитально отремонтировали и отдали под Центр профориентации. В течение года организаторы собирали команду и оборудование. Сегодня там создано более 20 кабинетов, каждый из них посвящен одной из сфер экономики региона. Причем в каждой аудитории представлено не менее пяти разных специальностей.– Школьникам нужно давать не только информацию о профессиях, но и понимание о сферах деятельности. Посетители Центра могут увидеть, что представляет собой, к примеру, строительный сектор, чем занимаются прорабы и каменщики. Что сфера строительства – это огромная инженерная мощь, инновации. Даже банальный кирпич – не просто кусок глины. Есть кирпичи, которые в нашей стране до сих пор не делают, с особым составом. Ребенок увидел, что это классно, и захотел стать строителем, – пояснил концепцию Центра Захаров.В Центре профориентации наглядно показывают, как будет работать специалист, чем будет зарабатывать на жизнь, какие перспективы у него появятся благодаря выбранному пути. После таких разговоров подростки задаются вопросом: куда мне пойти учиться, чтобы стать лучше. Именно на это мотивирует Центр.– То есть ребенка провоцируют, чтобы ему стало интересно. После этого предлагаются варианты – вот есть компания «Мостострой-11», позвони в отдел кадров, тебе расскажут больше об этой профессии, что тебе нужно сделать, чтобы там работать, – привел пример Леонид Захаров.А что такое «работать»?Итак, в Центре оборудовано более 20 профориентационных модулей. Каждый кабинет наполнен информацией об отраслевых предприятиях, наиболее востребованных профессиях и специальностях, условиях работы, карьерных перспективах, требованиях к кандидатам на вакансии и так далее. Здесь есть вся необходимая информация о том, где можно получить соответствующее профессиональное образование и что для этого требуется.В каждом модуле можно попрактиковаться в профессии. В кабинетах размещены тренажеры, профессиональные инструменты, пособия – все, с чем ежедневно сталкиваются на своем рабочем месте профессионалы и какими компетенциями они должны быть вооружены. Коллекция видеопанорамных фильмов-экскурсий на предприятия и набор мультимедийных тренажеров-имитаторов по различным профессиям поможет представить себя на рабочем месте. Например, здесь можно попробовать себя в роли машиниста мостового крана. Знакомят с профессиями лаборанта-химика, арматурщика, товароведа, прораба, кондитера, бухгалтера и другими специальностями.– Нам удалось сместить акцент с выбора профессии на выбор жизни: чем ты хочешь заниматься в жизни? Над чем ты хочешь работать? А затем, как ориентироваться на курс будущего, будто капитан, который ориентируется на маяк, – сравнил Леонид Захаров.Кроме того, специалисты Центра профориентации реализуют проекты, которые помогают представить работу не с точки зрения профессиональной деятельности, а дает другой взгляд. Для таких продуктивных бесед был создан проект «Job-кафе». В любой неформальной обстановке, в кафе, офисной аудитории или в университете собирают группу ребят и знакомят их с потенциальным работодателем. На встрече обсуждают ситуацию на рынке труда, правилах составления резюме, поведении на собеседовании, адаптации на предприятии, создании профессионального имиджа.– Человек после беседы с работодателем понимает, что ему не просто надо будет трудиться на производстве, выполнять какую-то функцию. Работа – это еще и коллектив, от него многое зависит, – поясняет эксперт.Проект «Мастерские профессий» так же знакомит подростков с представителями разных сфер деятельности, но задача уже другая. На встрече профессионалы своего дела рассказывают о своей работе, а возможно даже дают мастер-класс. Также в Центре проводят тестирование, чтобы определить профессиональную направленность, способности и интересы личности.Взгляд со стороныНе первый год занимается профориентированием депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова, она является региональным координатором федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Тюменской области, в рамках которого для подростков и их родителей проводятся множество мероприятий. Говоря о тюменском Центре профориентации, Елена выделяет экскурсии на предприятия и «Профмодули».– Когда ты смотришь на работу вживую, трогаешь руками, видишь, как работают люди, это порой полезнее, чем долгие рассказы о том же самом, – считает парламентарий. – Еще у них есть классный семейный проект, в основе которого лежит анкетирование подростков для их самоопределения, чтобы они лучше понимали себя, и работа психолога с родителями. Порой родители играют доминирующую роль в выборе профессии ребенка, не всегда учитывая его желания и склонности. Это очень плохо, ведь жить и работать ему, подростку. Как показывает практика, отучившись на юриста, потому что мама с папой сказали, они либо становятся плохими юристами, либо, набравшись смелости, через некоторое время бросают учебу. Или же теряют пять лет жизни и уходят в другую сферу, которая им более интересна.Если не допускать конфликта на первом этапе выбора профессии, в дальнейшем у ребенка будет меньше проблем, и его жизнь будет более спокойной и счастливой, считает Елена Кашкарова. Этому убеждению вторит и мнение независимого эксперта. Леонид Захаров моделирует две ситуации:– Если вы работаете «за деньги», то периодически приходится встряхивать себя. Если вы реализуете свою мечту, этого делать не придется, – утверждает специалист. – Есть люди, которые разделяют: это моя жизнь, а это восемь часов жизни, которые я обмениваю на деньги. Тогда им нужно периодически менять работы. А есть люди, которые живут целостно. Они имеют счастье работать восемь часов в день за то, что меняют мир в лучшую сторону.