«В память о земляке»: библиотека Сорокинского района обогатилась книгами

«Мотивационная библиотека подростка» составлена из литературы, собранной по рекомендациям успешных в разных областях людей. В Большое Сорокино также приехала домашняя коллекция их земляка Владимира Уграка

Художественная литература и фантастика, обучающая и развивающая мышление, а также огромное количество книг с произведениями классиков – такой подарок сделали жителям Большого Сорокино Тюменской области организаторы проекта «Конструктория Pro». Инициативная группа приезжала с подарками для самых любознательных в начале 2020 года, а к его завершению сельчане уже неплохо ознакомились с литературой для чтения.

Впечатляющая акция

«О чем я говорю, когда говорю о беге» Харуки Мураками, «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, «Скорочтение. Как запоминать больше, читая в восемь раз быстрее» Питера Кампа, «Книга о потерянном времени» Лоры Вандеркам, «Ты можешь больше, чем ты думаешь» Томаса Армстронга, «Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана – всего 24 книги по рисованию, скорочтению, эволюционной биологии, изучению иностранных языков, тайм-менеджменту, психологии, медицине, предпринимательству и спорту привезли в Большое Сорокино инициаторы проекта. Как вспоминает местная жительница Надежда Гугель, встречали подарки всем селом, в том числе присутствовал на встрече глава Сорокинского района Александр Адеев.

– Столько много коробок было, даже не могу сказать по количеству. Знаю, что там есть и для студентов обучающая литература, и социального характера, и художественная, и фантастика. Все книги находятся в нашей районной библиотеке. По отзывам библиотекарей, все книги востребованные, пользуются большим спросом у читателей, – рассказала Надежда Гугель.

Уже оценила богатство Сорокинской библиотеки Татьяна Сатина, ее постоянный посетитель. Она не так давно переехала жить в Большое Сорокино, к родственникам, но с библиотекой познакомилась еще раньше, когда гостила в этом поселке.

– Мне очень нравится Сорокинская районная библиотека. Мне есть с чем сравнить, я приехала из Воронежской области на постоянное место жительства в Большое Сорокино. Мне очень нравится, что в этой библиотеке на абонементе большой выбор. Уже три месяца беру оттуда книги. Здесь много книг, особенно фантастики – я ее люблю, – поделилась впечатлением Татьяна Сатина.

На родину Владимира Уграка в Большое Сорокино привезли его домашнюю библиотеку - коллекцию классики

По стопам земляка

Большую поставку книжных даров в Сорокинскую районную библиотеку дополнила внучка знаменитого здесь местного жителя – Владимира Уграка. В советском прошлом, в 1975–1978 годы, Владимир Дмитриевич занимал пост первого секретаря Тюменского горкома КПСС. Становление его было непростым. Он был выходцем из крестьянской семьи, прошел две учебки в годы Великой Отечественной войны, а после учился в Центральной комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ в Москве. На этом не закончилась тяга к знаниям. Уже будучи на руководящей должности, он поступил на вечернее отделение Тюменского индустриального института. Всю свою жизнь Владимир Дмитриевич был примером для своих современников. И всю свою жизнь Уграк копил знания. Так в его доме за долгие годы скопилась большая домашняя библиотека.

Библиотека эта, по словам внучки Уграка Полины, хранилась в родительском доме, у сына Александра. Состояла она по большей части из произведений мировой классики.

– После переезда семьи в Москву мы с родителями решили передать все книги в библиотеку его родного села, чтобы она стала нашим небольшим вкладом в будущее современных сорокинских детей! А дополнительно мы подумали, что хорошо бы дополнить эти книги современными, которые помогут подростку разобраться в себе, расскажут, как стать успешным и, возможно, сделать карьеру еще круче, чем у Владимира Дмитриевича, – предположила Полина.

Она пояснила, что такой подарок потомки захотели сделать в память об уроженце села Большое Сорокино Владимире Дмитриевиче Уграке. Он учился в Москве, но вся его карьера сложилась в Тюмени, о своей малой родине он никогда не забывал, рассказала Полина.

Так в село Большое Сорокино приехали семь коробок классических произведений и в дополнение к ним – книги, которые помогут развитию юного читателя. К примеру, так в Сорокинской библиотеке появились издания «Одна привычка в неделю. Измени себя за год» Бретта Блюменталя, «Правила достижения цели. Как получать то, что хочешь» Ричарда Темплара, «Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно» Майкла Микалко.

– Издания мы подбирали исходя из рекомендаций профессионалов той отрасли знаний, к которой книга относится, – пояснила Полина. – Идея с современной библиотекой подростка так понравилась нашему другу по многим благотворительным проектам – депутату Тюменской областной думы Елене Кашкаровой, что она взяла ее на вооружение, и комплекты таких же книг появились в сельской библиотеке каждого из районов нашей области. Но старт, получается, дал дедушка, – рассказала внучка Владимира Уграка.

Проект «Конструктория Pro» помогает подросткам приобрести навыки работы, так называемые soft-skills

Прокачаем soft-skills

Это не просто книги для чтения, а «Мотивационная библиотека подростка», литературу собирали по рекомендациям состоявшихся в разных областях людей. Библиотеку привозят вместе с игротекой «Конструктория Pro» – это областной профориентационный проект, организованный координатором федерального проекта «Крепкая семья», депутатом Тюменской областной думы Еленой Кашкаровой.

– В районы мы привозим литературу по списку, который нам рекомендовали состоявшиеся в своих сферах профессионалы. Эта литература касается развития различных навыков. Ее мы передаем в дар районной библиотеке, чтобы дети со всего района могли пользоваться книгами и прокачивать навыки, – пояснила она.

По ее словам, любая специальность состоит из навыков, прямо как в играх, которые любят как дети, так и взрослые. Современный работодатель при собеседовании будет учитывать не менее 50 характеристик потенциального работника. Суть проекта «Конструктория Pro» в том, чтобы научить подростков правильно учиться – приобретать навыки работы, так называемые soft-skills. В легком формате игры с конструктором ребята обращают внимание на те или иные навыки: коммуникабельность, логическое мышление, склонность к изобретательству и прогнозированию, стрессоустойчивость, точность, стремление к рационализации и десятки других. В процессе игры подросток заполняет эти навыки в индивидуальной «Карте будущих профессий».

– Мы доносим до подростков, что в работе по любому профессиональному направлению необходимы те или иные навыки. Многие у них уже есть, некоторые нужно будет развивать. Это развитие soft-skills – профессиональных навыков, которые необходимы будут для работы. В прошлом году мы провели игротеку «Конструктория Pro» в таком формате в десяти муниципальных районах области. Это не только Тюмень и города региона. Мы, наоборот, выезжали в районы, где у детей меньше возможностей пройти мастер-классы, программы и прочее. Дети заходили потоками на два часа по 120 человек. У них была возможность подробно познакомиться с картой профессий, – пояснила Елена Кашкарова.

В 2020-м проект «Конструктория Pro» побывал в Омутинке, Юрге и Большом Сорокино, а с ноября организаторы возобновили работу в новом формате, с учетом ограничительных мер. Так с проектом познакомились подростки Казанки, Исетского, Ярково, Увата, в планах посетить Заводоуковск и Вагай.

– Сейчас мы не берем большие потоки, заходит один класс. Нам также пришлось сократить время до часа, чтобы донести информацию как можно большему количеству детей. У них теперь всего час времени, но карта профессий остается у них на руках. В итоге ребята где-то задумались, где-то изменили образ мыслей, – предположила координатор проекта в Тюменской области Елена Кашкарова.

По словам ведущего специалиста отдела образования Сорокинского района Ирины Уренковой, проект детям понравился. Она отметила, что эта игра способна помочь школьникам выявить свои интересы и склонности, чтобы определиться с будущей профессией. Полезной оказалась и обзорная лекция о новых конструкторах для педагогов – полученная информация даст возможность понять, какие из них стоит приобрести для занятий в школах в будущем, отметила для себя Ирина Уренкова.